Buzz Kull • Pragma Enigma / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 12 février 2024 19:00, Paris.

Si vous aimez… Sisters Of Mercy, Depeche Mode & Gary Numan

BUZZ KULL (22h30)

(Darkwave – Sydney, AUS)

Buzz Kull is the creative project of Sydney-based musician Marc Dwyer. Since 2012, Buzz Kull has carved out a niche as one of the darker, more subversive acts undertowing the Australian electronic landscape.

Dwyer has released three albums under the Buzz Kull moniker, 2017’s Chroma and 2018’s New Kind of Cross, 2022’s Fascination. He has collaborated with the likes of Liars, Ellen Alien and Death Bells. Buzz Kull transcends the archetypal boundaries of Darkwave. A connexus linking pop sensibilities with spectral, foreboding emotional states that go beyond the circumstantial. A shadowplay of nauseating synth lines and downcast, pounding drum machines that conjure up a desolate void.

https://open.spotify.com/…/artist/5RtyPqV9c3KizJ8pqJEcZl

PRAGMA ENIGMA (20h30)

(Electro rock – Paris, FR)

PRAGMA ENIGMA est un chanteur et compositeur de musique électronique originaire de Reims, vivant à Paris. Dès son plus jeune âge, il accompagne son père sur scène à la batterie et à la guitare et nourrit sa passion pour la musique, s’inspirant des légendes du rock et de l’électro telles que Kiss, Iron Maiden ou encore Kraftwerk.

C’est à 16 ans que sa trajectoire musicale prend un tournant décisif lorsqu’il découvre le synthétiseur et le piano. Il commence alors ses propres compositions gorgées d’influences variées et explore témérairement les frontières de l’électro, ​ du rock et de la trap en passant par le jazz et le baroque. C’est donc un univers audacieux qui ressort de ses influences, créant une identité sonore unique et hors des sentiers battus.

FFO / Si vous aimez : Kraftwerk, New Order, Iron Maiden.

https://artists.landr.com/life.never.ends.pragmaenigma

https://www.youtube.com/@pragmaenigma

Lundi 12 Février 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



