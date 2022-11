Buzz Kull, 24 novembre 2022, .

Buzz Kull



2022-11-24 – 2022-11-24

EUR 7 7 Originaire de Sydney en Australie, Buzz Kull est de plus en plus acclamé au sein de la scène underground européenne qui a commencé avec son premier album, Chroma (2017, Burning Rose) et ne cesse de croître depuis la sortie de son deuxième album New Kind Of Cross (2018, Burning Rose/ Avant! Records / Funeral Party).



Buzz Kull, le pseudonyme musical dystopique de Marc Dwyer, fait le tour de la scène depuis plus de cinq ans. Obscur et industriel, il a passé une grande partie de sa carrière dans l’ombre, ne s’approchant du monde réel que pour annoncer sa prochaine sortie.

Rendez-vous avec Buzz Kull au Molotov le 24 novembre.

