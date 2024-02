Buzz Booster Le Sew Morlaix, vendredi 1 mars 2024.

Plongez au cœur de la scène musicale émergente lors du concert de qualifications Buzz Booster en Bretagne ! Rejoignez-nous au Sew, le 1er mars 2024 à Morlaix, pour une soirée époustouflante où la crème des talents régionaux se produira sur scène.

Cet événement captivant vous permettra de découvrir les artistes rap les plus prometteurs de la région, qui rivaliseront pour leur place tant convoitée à la finale bretonne du Buzz Booster.

Soyez prêts à être éblouis par les performances de Lacol, Gac et Boogie ! Ne manquez pas cette occasion unique de soutenir la scène musicale locale et de vibrer au rythme des talents de demain.

Le Buzz Booster est un dispositif d’accompagnement et de détection d’artistes rap qui offre aux artistes émergents l’opportunité de se former, de se professionnaliser et de bénéficier de conseils d’experts pour briller sur scène et au-delà.

Réservez dès maintenant votre place pour une soirée mémorable ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01 23:59:00

Le Sew 39 Quai du Léon

Morlaix 29600 Finistère Bretagne contact@sew-morlaix.com

L’événement Buzz Booster Morlaix a été mis à jour le 2024-02-14 par OT BAIE DE MORLAIX