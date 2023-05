RACINE(S) PAR LA COMPAGNIE L’ATTRACTION, 17 juin 2023, Buzignargues.

Buzignargues,Hérault

Une cordiste amoureuse de la Terre et un chanteur musicien exalté nous invitent à redécouvrir nos racines. Un songe poétique sur nos origines, le temps d’un spectacle libre et ardent sous un arbre..

2023-06-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-17 19:30:00. .

Buzignargues 34160 Hérault Occitanie



A rope walker in love with the Earth and an exalted singer-musician invite us to rediscover our roots. A poetic dream about our origins, during a free and fiery show under a tree.

Un equilibrista enamorado de la Tierra y un cantante-músico exaltado nos invitan a redescubrir nuestras raíces. Un sueño poético sobre nuestros orígenes, en un espectáculo libre y apasionado bajo un árbol.

Eine erdverbundene Seilkünstlerin und ein exaltierter Sänger und Musiker laden uns ein, unsere Wurzeln wiederzuentdecken. Ein poetischer Traum über unsere Ursprünge, die Zeit einer freien und glühenden Aufführung unter einem Baum.

