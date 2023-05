7e Exposition d’Arts Cave des vignerons de Buzet, 3 juin 2023, Buzet-sur-Baïse.

8e édition de l’exposition d’arts de Buzet-sur-Baïse, peinture et sculpture à la Cave des Vignerons de Buzet organisée par Bibliothèque et Culture pour Tous.

Vernissage le samedi 3 juin à 18h..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. EUR.

Cave des vignerons de Buzet

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



8th edition of the art exhibition of Buzet-sur-Baïse, painting and sculpture at the Cave des Vignerons de Buzet organized by Bibliothèque et Culture pour Tous.

Opening on Saturday June 3 at 6 pm.

8ª edición de la exposición de arte Buzet-sur-Baïse, pintura y escultura en la Cave des Vignerons de Buzet organizada por Bibliothèque et Culture pour Tous.

Inauguración el sábado 3 de junio a las 18.00 h.

8. Ausgabe der Kunstausstellung von Buzet-sur-Baïse, Malerei und Skulpturen in der Cave des Vignerons de Buzet, organisiert von Bibliothèque et Culture pour Tous.

Vernissage am Samstag, den 3. Juni um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT de l’Albret