Spectacle « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour » de Yannick Jaulin à Buzeins Buzeins Sévérac d’Aveyron, 16 mars 2024, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail et le voilà qui parle de son outil..

2024-03-16 fin : 2024-03-16 . .

Buzeins Maison des Dolmens

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Jaulin’s love of words is nothing new. Language is his working tool, and here he is talking about his tool.

El amor de Jaulin por las palabras no es nada nuevo. El lenguaje es su herramienta de trabajo, y aquí está hablando de su herramienta.

Dass Jaulin Wörter liebt, ist nichts Neues. Die Sprache ist sein Arbeitswerkzeug und hier ist er, um über sein Werkzeug zu sprechen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac