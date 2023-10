Concert de l’Orchestre Départemental d’Harmonie de l’Aveyron à Buzeins Buzeins Sévérac d’Aveyron, 11 novembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Une quarantaine de musiciens interpréteront des oeuvres classiques et des pièces contemporaines: musique du monde, jazz, swing….

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . 5 EUR.

Buzeins Maison des Dolmens

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Some forty musicians will perform classical works and contemporary pieces: world music, jazz, swing…

Unos cuarenta músicos interpretarán obras clásicas y piezas contemporáneas: músicas del mundo, jazz, swing…

Eine Gruppe von etwa 40 Musikern wird klassische und zeitgenössische Werke interpretieren: Weltmusik, Jazz, Swing…

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac