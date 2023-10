HØST – Concert de Jazz Maison des Dolmens de Buzeins BUZEINS, 3 mai 2024 20:30, BUZEINS.

Le quartet toulousain, mené par la saxophoniste Carla Gaudré crée une palette d'émotions et d'énergies impressionnante, un univers cinématographique suscitant les imaginaires les plus lointains.

HØST, c’est « l’automne » en norvégien et tout comme l’arrière saison, le groupe mélange les couleurs et les textures mais aussi le jazz, le post-rock, le trip hop et les musiques improvisées. Le quartet toulousain, mené par la saxophoniste Carla Gaudré crée une palette d’émotions et d’énergies impressionnante, un univers cinématographique suscitant les imaginaires les plus lointains, embarquant l’auditoire vers les grands espaces nordiques et la lande désertique.

La nouvelle création du quartet, Kos (ou l’art de cultiver les bons moments), c’est une invitation au voyage vers les grands espaces. Les mélodies sont fortes, le lyrisme puissant tout en conservant un univers chaleureux et réconfortant rappelant les influences du groupe qui va piocher aussi bien chez Sigur Ros que chez Esbjorn Svensson Trio, Donny Mc Caslin ou encore Mammal Hands.

« Les nappes souvent volumineuses, les sons qui se déploient avec grâce, le caractère monumental, intimidant même, laissent envisager cette musique comme un belvédère d choix sur les fjords norvégiens ou les montagnes pyrénéennes qu’on imagine voir pointer depuis le jardin de ces quatre Occitans. » Gilles Gaujarengues – Citizen Jazz

Carla Gaudré saxophone, composition / Dorian Dutech guitare / Louis-Nicolas Gubert basse / Simon Portefaix batterie, synthés

Concert présenté dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec le Théâtre de la Maison du Peuple et la commune de Séverac d’Aveyron

