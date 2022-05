Festival Musicales en Côte Chalonnaise 2019 Eglise de Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Saône-et-Loire

Festival Musicales en Côte Chalonnaise 2019 Eglise de Buxy, 29 août 2019 19:00, Buxy. 29 août – 1 septembre 2019 Sur place Formule multi-concerts : Par réservation ou achat direct à la billetterie, tarif réduit dès le 2ème concert pour une même personne (12€ au lieu de 18€). Plein tarif, 18€; gratuit moins de 16 ans.Tarif réduit: étudiants jusqu’à 26 ans, demandeurs d’emploi info@musicales-cote-chalonnaise.fr, 0607485073 Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 18ème édition des Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 29 août au 1er septembre 2019. Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 18ème édition des Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 29 août au 1er septembre 2019. Invité en 2018, le trompettiste de renommée mondiale Romain Leleu, nous fait l’honneur d’être dorénavant notre Directeur Artistique, gage de grande qualité des musiciens invités pour nos futures éditions. Romain Leleu a participé activement à la programmation de l’édition 2019 permettant ainsi au festival de franchir un seuil qualitatif. Arrivé à sa majorité, notre festival accueillera pas moins de 15 musiciens, un record, avec en ouverture le prestigieux Quatuor Debussy (Christophe Collette et Marc Vieillefon, violons; Vincent Deprecq, alto; Cédric Conchon, violoncelle), suivi d’un récital du pianiste François Dumont, qui accompagnera le lendemain la soprano Helen Kearns. Le dimanche à 11h, le traditionnel Jardin des Jeunes Talents nous proposera d’apprécier la déjà très grande virtuosité du violoncelliste Albéric Boullenois, accompagné du violoniste Aramis Monroy. En clôture Romain Leleu nous enchantera avec l’Ensemble baroque Hemiolia venant de Calais (Claire Lamquet-Comtet, direction artistique et violoncelle; Alfia Bakieva, violon; Patrizio Germone, Camille Rancière violons et altos; Hubert Deflandre, contrebasse et François Grenier, clavecin. Notre festival est depuis toujours très lié au vignoble de la Côte Chalonnaise, berceau dans lequel l’a créé en 2002, la violoncelliste Annick Gautier. L’après-concert prend ainsi une dimension conviviale autour d’un verre de l’amitié offert par des viticulteurs de la Côte Chalonnaise, ravis de cet accord artistique « musique et vin ». Nos concerts favorisent le rapprochement entre les musiciens et le public qui apprécie beaucoup cette formule. Pour 2019, seront mis en avant la Cave des Vignerons de Buxy, avec son tout nouveau caveau, La Maison Muillebuis, le Domaine Charton-Vachet (Didier Charton), le Domaine Laurent Cognard, le Domaine Feuillat-Juillot (Françoise Feuillat-Juillot), le Domaine des Moirots (Christophe Denizot). Eglise de Buxy 71390 Buxy 71390 Buxy Saône-et-Loire jeudi 29 août 2019 – 19h00 à 20h00

Lieu Eglise de Buxy Adresse 71390 Buxy Ville Buxy

