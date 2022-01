Buxia Trail 2022 Salle omnisports, 27 février 2022, La Boissière-de-Montaigu.

Le dimanche 27 février 2022 aura lieu la 35ème édition des courses pédestres, organisée par l’OGEC, en duo avec l’ ABV section de la Boissière . ### Trail Nature CLe Buxia trail se veut respectueux de l’environnement et le format de l’an passé est reconduit avec 3 parcours : – Pour ceux qui veulent découvrir le trail , un parcours découverte de 9 kms. – Pour les plus aguerris qui aiment la nature avec un peu de dénivelé, un parcours de 16 kms. – Enfin pour les sportifs émérites et pour ceux prêts à se lancer de nouveaux défis, un parcours de 27 kms en pleine nature pour découvrir la Boissière et les rives de la Bultière autrement. ### Pour les Enfants Pour les enfants, toujours nombreux, sont organisées des courses de 0,7 km, 1,4 km, 2,1 km et 2,8 km. Alors à vos baskets et rendez-vous à la salle de sports pour le départ des courses ! ### Inscriptions Pour plus d’informations, retrouvez nous sur facebook : [https://www.facebook.com/buxia.trails](https://www.facebook.com/buxia.trails) ou sur [https://coursedesas.wixsite.com/coursedesas](https://coursedesas.wixsite.com/coursedesas) A noter que certains ajustements dans l’organisation seront mis en place suite aux règles sanitaires. Aussi, la course ne se fera que sur autorisation préfectorale.

