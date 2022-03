Buxia Entreprises organise la Chasse aux œufs 2022 Salle polyvalente La Boissière-de-Montaigu Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu

Vendée

Salle polyvalente, le dimanche 10 avril à 10:00

Le dimanche 10 avril 2022 se déroulera la Chasse aux oeufs, organisée par Buxia Entreprises. Rendez-vous à la Salle polyvalente entre 10h00 et 13h00 ! La Chasse aux oeufs, organisée par Buxia Entreprises, aura lieu le dimanche 10 avril 2022 à la Salle polyvalente. Salle polyvalente Place de la Noue, 85600 La Boissière-de-Montaigu La Boissière-de-Montaigu Puydore Vendée

La Boissière-de-Montaigu Vendée