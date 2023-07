Atelier d’écriture à Buxerolles Maison des projets Buxerolles 86180 Buxerolles Catégories d’Évènement: Buxerolles

Atelier d'écriture à Buxerolles Maison des projets Buxerolles 86180 Buxerolles Dimanche 8 octobre, 10h00 1 ECRIRE, pourquoi pas vous ?

Venez partager le plaisir d’écrire avec Isabelle Grosse, en explorant l’autobiographie, la fiction, l’écriture poétique, les jeux d’écriture etc. – 24 septembre

– 08 octobre

– 12 novembre

– 10 décembre

– 14 janvier

– 11 février

– 10 mars

– 14 avril

– 12 mai

– 09 juin

– 07 juillet

(l’atelier aura lieu pour un minimum de 6 participant(e)s) Horaire : 10h 13h

Public : adulte

Lieu : Maison des Projets (Buxerolles)

https://goo.gl/maps/nWEgJRkzDQKVqkh46 renseignements & inscription :

atelier.entre.parentheses79@gmail.com

