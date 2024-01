Atelier danse & écriture La Maison des Projets Buxerolles, 28 janvier 2024, Buxerolles.

Atelier danse & écriture La Maison des Projets Buxerolles Dimanche 28 janvier, 10h00

Début : 2024-01-28 10:00

Fin : 2024-01-28 17:00

Cette journée proposera des moments dansés et des moments d’écriture.

S’exprimer en danse contemporaine permet d’être traversé par une expression singulière et écrire fait surgir la créativité de chacun.

Ces expériences seront l’occasion de partager des processus de création individuels et collectifs. Les recherches corporelles nourriront l’écriture, mouvements et traces conduiront vers une forme de liberté spontanée.

Venez vivre ces instants de joie avec nous.

renseignements & inscription : Dany Beltran-Smadja

06.10.18.18.69 – dany.smadja0503@yahoo.com

La Maison des Projets 48 avenue de la libération Buxerolles 86180 Vienne