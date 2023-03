Cadence toujours Buvilly Buvilly Catégories d’Évènement: Buvilly

Jura

Cadence toujours, 21 avril 2023, Buvilly Buvilly. Cadence toujours Salle des fêtes Buvilly Jura

2023-04-21 – 2023-04-21 Buvilly

Jura Buvilly . 9 EUR Les baladins de la Séquanaise présentent leur nouvelle création « Cadence Toujours » Une comédie burlesque, une satire sur le monde du travail, l’usine, les gestes répétés pendant toute une vie.

Pourtant, même sans machine et avec toutes les aides possibles, c’est encore trop cher pour les patrons. Alors, on délocalise.

Là-bas, le prix de la main d’oeuvre est imbattable… Sur réservation. baladins@orange.fr +33 3 84 37 30 50 Buvilly

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Buvilly, Jura Autres Lieu Buvilly Adresse Salle des fêtes Buvilly Jura Ville Buvilly Buvilly Departement Jura Tarif Lieu Ville Buvilly

Buvilly Buvilly Buvilly Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buvilly buvilly/

Cadence toujours 2023-04-21 was last modified: by Cadence toujours Buvilly 21 avril 2023 Buvilly Jura Salle des fêtes Buvilly Jura

Buvilly Buvilly Jura