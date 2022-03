Buveur de livres Martizay, 20 avril 2022, Martizay.

Spectacle proposé par la compagnie « Barroco Théâtre » familial à partir de 3 ans

« Le Buveur de livres est un personnage étrange qui hante les bibliothèques, erre dans les librairies et fouine chez les bouquinistes. On le voit alors tourner autour des rayonnages de livres, guettant derrière lui une hypothétique menace. Ses déplacements sont hésitants, ses gestes maladroits. Soudain, il s’arrête devant un livre, l’observe un moment, le prend entre ses mains qui sont devenues précises, le caresse doucement, le sent, l’ouvre enfin pour glisser entre ses pages une paille qu’il porte avidement à sa bouche.

Tout à coup, son regard s’anime, son visage s’illumine, son dos se redresse. »

La médiathèque propose un spectacle pour tous à partir de 3 ans avec la Cie Barroco Théâtre.

mediatheque@martizay.fr +33 2 54 37 87 86 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/

©Barroco Théâtre

