Buvette gratuite ! Domaine départemental de Méréville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Méréville.

Buvette gratuite !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine départemental de Méréville

Les Journées européennes du patrimoine sont aussi des moments festifs et conviviaux ! A cette occasion et durant tout le week-end, les Amis du Domaine de Méréville vous invitent à profiter de boissons fraîches et de gâteaux faits maison, tout ceci gratuitement. De quoi se désalterer et faire une pause méritée après une belle balade dans le Domaine !

Entrée libre et gratuite

Domaine départemental de Méréville 12 rue Voltaire 91660 Méréville Méréville Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T20:00:00