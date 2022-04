Buvette et repas sous chapiteau

Buvette et repas sous chapiteau, 7 mai 2022, . Buvette et repas sous chapiteau

2022-05-07 11:30:00 – 2022-05-07 14:00:00 A partir de 11h30.

Organisée par le Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté.

La fruitière propose une buvette et un repas sous chapteau, en mode Comté ! Menu : feuilleté au Comté Salade verte, aiguillettes de poulet, sauce au Comté petits pois carottes, comté, tartelette citron et meringue en forme de morceau de Comté.

Se renseigner pour les tarifs.

Renseignements auprès de Mme Marguet. A partir de 11h30.

