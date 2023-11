Repair café Buvette de la mairie de Meyrin Meyrin Catégorie d’Évènement: Meyrin Repair café Buvette de la mairie de Meyrin Meyrin, 11 novembre 2023, Meyrin. Repair café Samedi 11 novembre, 11h00 Buvette de la mairie de Meyrin » Réparer plutôt que jeter ! » C’est la devise du Repair Café, qui permet de réparer des objets endommagés grâce à l’aide de spécialistes de la réparation. Ce service offre une solution efficace pour prolonger la durée de vie des objets, éviter des dépenses inutiles et lutter contre le gaspillage des ressources et l’obsolescence programmée. De quels objets s’agit-il ? Ce sont par exemple du petit électroménager, de l’électronique de loisirs, du matériel informatique, des jouets, des luminaires, du bois, du métal et du textile. Rendez-vous à la buvette de la mairie de Meyrin, rue des Boudines 6. Le stand sera ouvert de 11h à 17h.

Cette manifestation est gratuite et ouverte à toutes et tous. L’outillage est mis à disposition par les réparateur-trice-s bénévoles. Le service est gratuit. Les utilisateur-trice-s fournissent les pièces détachées. Les bénévoles réparent ou encadrent celles et ceux qui souhaiteraient réparer eux-mêmes leurs objets sur place. Cet événement est organisé par la Fédération Romande des Consommateurs, en collaboration avec la ville de Meyrin. 2e édition du Repair café

Samedi 11 novembre 2023 , de 11h à 17h

Buvette de la mairie de Meyrin , rue des Boudines 6

www.ge-repare.ch

