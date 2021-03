Genève MEG Genève EN LIGNE

Dans le cadre de la Journée internationale des musées, dont le thème est «Les musées, source d’inspiration pour l’avenir», le MEG propose aux femmes enceintes, à leurs accompagnant-e-s, mais également à toute personne intéressée à la maternité, une expérience active à partir de l’exposition permanente du MEG. Pour cet atelier, la forêt amazonienne et le thème de l’air inspireront la création d’un objet de protection pour le futur bébé, le tout accompagné d’une exploration inhabituelle de sa propre voix. Aucune aptitude plastique ou vocale n’est demandée. Au vu du contexte sanitaire actuel, cette activité a lieu en ligne. Aussi, après validation de votre inscription, un kit contenant le matériel pour l’activité de création est à retirer à l’accueil du MEG dès le 27 avril, du mardi au vendredi, entre 11h et 16h. Pour les personnes qui résident dans un autre canton que Genève, le kit peut être envoyé sur demande. Pour les personnes qui résident hors de Suisse, la liste du matériel à rassembler pour suivre l’activité de création est fournie sur demande. Merci de vous inscrire avant le **11 mai 2021** à [[publics.meg@ville-ge.ch](mailto:publics.meg@ville-ge.ch)](mailto:publics.meg@ville-ge.ch) en précisant votre nom et prénom. **Animation** Anne Bolli, animatrice d’ateliers vocaux et musicothérapeute; Adriana Batalha, animatrice du MEG.

Expérience active en ligne pour femmes enceintes dans le cadre de la Journée Internationale des musées. En vidéoconférence. Le dimanche 16 mai, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

