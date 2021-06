Genève MEG Genève EN LIGNE

Spécial femme enceinte «Feu en-chanté» MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

EN LIGNE

Spécial femme enceinte «Feu en-chanté» MEG MEG" />

EN LIGNE

Spécial femme enceinte «Feu en-chanté» MEG, 13 juin 2021-13 juin 2021, Genève. EN LIGNE

Spécial femme enceinte «Feu en-chanté»

MEG, le dimanche 13 juin à 10:00

Le MEG propose aux femmes enceintes, comme aux personnes concernées par la périnatalité (futurs pères, proches), une expérience active à partir de l’exposition permanente du MEG. Dans cette visite-atelier, l’élément feu et des percussions du MEG inspireront la création d’un tambour pour le bébé, le tout accompagné d’une exploration inhabituelle de sa propre voix. Aucune aptitude plastique ou vocale n’est demandée. Un kit de matériel pour la création chez soi du tambour est à retirer à l’accueil du MEG de 11h à 16h, dès inscription validée. Merci de vous inscrire avant le **11 juin 2021** sur [[publics.meg@ville-ge.ch](mailto:publics.meg@ville-ge.ch)](mailto:publics.meg@ville-ge.ch) en précisant votre noms et prénoms.Le lien zoom vous sera envoyé le samedi 12 juin le matin. **Animation** Anne Bolli, animatrice d’ateliers vocaux et musicothérapeute; Adriana Batalha, animatrice du MEG.

CHF 0.-

Expérience active en ligne pour femmes enceintes et leurs accompagnant-e-s. Exposition permanente. Le dimanche 13 juin de 10h à 12h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève