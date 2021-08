EN LIGNE

Le réveil des archives sonores MEG, 26 août 2021, Genève.

Le réveil des archives sonores

MEG, le jeudi 26 août à 19:00

L’acquisition récente de deux séries de LPs (disques vinyles 33 t.), provenant du fonds ethnomusicologique Samuel Baud-Bovy et d’un transfert de la Bibliothèque de musicologie de l’UniGe, a permis de créer un ensemble d’environ 400 cents disques en doublons dans les archives sonores du MEG. De plus, il y a une dizaine d’années, le MEG a reçu une monumentale collection de plus de 5000 LPs, publiés sur une multitude de labels à travers le monde et dont la majorité date des années 1960-70. Cette collection fut constituée par Marco Botta, mélomane avisé et passionné. Elle comprend des séries de disques originaux à l’état neuf, qui n’avaient encore jamais été écoutés ! Cette collection exceptionnelle présente un panorama exhaustif du milieu des musiques populaires, sur les cinq continents. Pour mettre en valeur l’acquisition de ces trésors discographiques, le MEG invite des artistes à partager avec le public, le temps d’une soirée, quelques morceaux choisis. Le jeudi 26 août avec Anita Kirppis: Incarnant un univers musical underground décomplexé, hybride et décolonial, la Djxtte genevoise ANITA KIRPPIS traduit son héritage d’eurolatina au présent et contribue au renouveau de la musique de club alternative. Depuis 2017, elle destabilise avec légèreté les catégories éculées du “ici” et du “ailleurs”, vous invitant, dans ses mixs et dans ses évènements, à une version sans complexe et mosaïque de la fête. Elle vit ainsi son rêve éveillé d’ambassadrice de la frontière, celui de transformer et de faire renaître, depuis l’underground alors décolonisé, la musique af- ro-latine dans toute sa richesse passée et présente et à venir. En direct sur Facebook et Youtube. « Activité accessible un public non francophone.» En collaboration avec WAV33

Le temps d’un set d’une heure dans la salle de l’exposition permanente, les artistes invité-e-s nous feront voyager en musique grâce à leur sélection personnelle. Jeudi 26 août à 19h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



