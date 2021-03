EN LIGNE

Le réveil des archives sonores

MEG, le jeudi 25 mars à 19:00

L’acquisition récente de deux séries de LPs (disques vinyles 33 t.), provenant du fonds ethnomusicologique Samuel Baud-Bovy et d’un transfert de la Bibliothèque de musicologie de l’UniGe, a permis de créer un ensemble d’environ 400 cents disques en doublons dans les archives sonores du MEG. De plus, il y a une dizaine d’années, le MEG a reçu une monumentale collection de plus de 5000 LPs, publiés sur une multitude de labels à travers le monde et dont la majorité date des années 1960-70. Cette collection fut constituée par Marco Botta, mélomane avisé et passionné. Elle comprend des séries de disques originaux à l’état neuf, qui n’avaient encore jamais été écoutés ! Cette collection exceptionnelle présente un panorama exhaustif du milieu des musiques populaires, sur les cinq continents. Pour mettre en valeur l’acquisition de ces trésors discographiques, le MEG invite des artistes à partager avec le public, le temps d’une soirée, quelques morceaux choisis. Jeudi 25 mars de 19h à 20h avec DJ Rythme de vie Derrière le pseudo DJ Rythme de Vie se cache Cyril Yeterian, membre des Mama Rosin et principal acteur du magasin de vinyles Bongo Joe et du label Moi J’Connais Records. Jeudi 22 avril de 19h à 20h avec Androo Jeudi 20 mai de 19h à 20h invité-e à confirmer Jeudi 24 juin de 19h à 20h invité-e à confirmer En direct sur Facebook et Youtube. « Activité accessible un public non francophone.» En collaboration avec WAV33

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



