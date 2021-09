Butterfly Théâtre de Thalie, 25 février 2022, Montaigu-Vendée.

**Danse** **Découverte** **Durée : 1h** Dans de nombreuses traditions à travers le monde, le papillon symbolise l’évolution, la métamorphose et la joie. Le papillon est l’expression finale de son espèce, sa vie entière est une série d’étapes. La distribution artistique de Butterfly est composée de 6 danseurs et 3 danseuses virtuoses. Une équipe aux origines internationales (France, Japon, Allemagne, Pays-Bas…), tous issus de la danse hip-hop. Leur danse représente la nécessité du mouvement, de l’endroit où nous sommes vers nos prochaines étapes. Par l’esquisse d’un mouvement, les émotions passent, les souvenirs surgissent… Féminin et masculin, ensemble, ils exécutent une danse aérienne et fluide, comme un ballet éblouissant, virevoltant avec élégance. « Mickaël Le Mer fait mouche, se révélant novateur et créateur d’un nouveau hip-hop. » Chroniques de danse [[https://www.youtube.com/watch?v=mguAYZEw2CY](https://www.youtube.com/watch?v=mguAYZEw2CY)](https://www.youtube.com/watch?v=mguAYZEw2CY) _Chorégraphie : Mickaël Le Mer_ _Assistante chorégraphie : Lise Dusuel_ _Production : Compagnie S’Poart_ _Avec : Noé Chapsal, Bruce Chiéfare, Maxime Cozic, Wilfrid Ebongue,_ _Dylan Gangnant, Andréa Mondolini, Naïma Souhaïr, Naoko Tozawa et Dara You_ _Régisseur lumière : Nicolas Tallec_ _Régisseur son : François Baron_ _Scénographie : Guillaume Cousin_ _Bande Originale : Erik Sevret et François Baron_ _Avec la participation de la compagnie Gratte-ciel_ _Producteur délégué : Compagnie S’Poart_ _Partenaires financiers : DRAC des Pays de la Loire,_ _Région des Pays de la Loire, Ville de La Roche sur Yon, Conseil Départemental de la Vendée_ _Coproductions : Le Grand R, CNDC Angers,_ _Village en scène, Festival de danse de Cannes,_ _Espace des Arts, Théâtre de Suresnes Jean Vilar,_ _Festival Suresnes cités danse 2020_ Accès [billetterie](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 21 € Réduit : 16 € Abonné adulte : 18 € Abonné jeune : 13 €

La compagnie S’Poart propose un spectacle sur l’évolution et la métamorphose. Un ballet aérien et fluide porté par 9 danseurs virevoltants issus de la danse hip-hop.

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée



