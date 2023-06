SORTIE DÉCOUVERTE DU TRAIL Butte Saint Nicaise Reims, 17 juin 2023, Reims.

SORTIE DÉCOUVERTE DU TRAIL Samedi 17 juin, 10h00 Butte Saint Nicaise GRATUIT

par l’association Entente Family Stade de Reims Athlétisme (EFSRA)

A partir de 16 ans

Minimum 5 inscrits pour la mise en place de l’activité

Maximum 20 places

Inscriptions :

en ligne en cliquant ici

par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

Nous vous invitons à venir en tenue de sport, avec des chaussures adaptées à la pratique tout terrain et avec votre bouteille d’eau !

Butte Saint Nicaise avenue du Général-Giraud, 51100 Reims

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

course à pied trail