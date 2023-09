Visites guidées de la Butte de Vauquois Butte de Vauquois Vauquois, 17 septembre 2023, Vauquois.

Visites guidées de la Butte de Vauquois Dimanche 17 septembre, 09h00 Butte de Vauquois Dans la limite des places disponibles. Bonne condition physique et chaussures fermées obligatoires.

Visites guidées des infrastructures de surface, souterraines et du musée de l’association. 5€/personne, 3€/enfant. Durée environ 2h.

Butte de Vauquois 1 rue d’Orléans 55270 Vauquois Vauquois 55270 Meuse Grand Est 03 29 80 73 15 http://butte-vauquois.fr/ Une terre où durant quatre longues années, la Grande Guerre a laissé des traces ayant à jamais marqué le sol.

Un paysage lunaire, une butte coupée en deux par des cratères de 10 à 20 mètres séparant les premières lignes allemandes des lignes françaises. Telle est la vision de la butte en 1918 que garderont les soldats américains venus la libérer.

Comment imaginer que cinq années auparavant, un village de 168 habitants y dressait son clocher…

Ici, la guerre de position a laissé place à la guerre des mines : à défaut de progresser en surface, l’occupation du sous-sol est devenu une nécessité. C’est ainsi qu’a commencé le creusement de l’immense réseau de galeries souterraines de la butte de Vauquois.

Un site à visiter, unique dans son authenticité, conservé intact depuis 1918, étudié et remis en valeur par l’action bénévole de « l’Association des Amis de Vauquois et de sa Région » avec l’aide du Conseil Départemental de la Meuse, de la Préfecture, du Souvenir Français et des communes de Clermont en Argonne et Vauquois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Jean-Luc Kaluzko