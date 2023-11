Tablar’Run Butte de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Tablar’Run Butte de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates, 1 septembre 2024, Plan-les-Ouates. Tablar’Run Dimanche 1 septembre 2024, 11h00 Butte de Plan-les-Ouates 10.- (enfants) / 20.- (adultes) / 40.- (équipes) -50% pour les habitants de Plan-les-Ouates Viens seul.e, avec tes amis ou en famille te mesurer aux différents obstacles aménagés spécialement pour la course d’obstacles la Tablar’Run. Tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort en bravant des obstacles comme un bain de boue, une montagne de foin ou encore un toboggan aquatique géant. Quant aux plus téméraires, ils sont invités à revêtir leur plus beau déguisement ! Tu as la possibilité de participer à une course de 3,5 km ou 7 km qui te fera découvrir les magnifiques paysages de la commune de Plan-les-Ouates. Butte de Plan-les-Ouates Chemin de la Butte, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.tablar-run.ch/inscriptions »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-09-01T11:00:00+02:00 – 2024-09-01T15:00:00+02:00

2024-09-01T11:00:00+02:00 – 2024-09-01T15:00:00+02:00 Commune de Plan-les-Ouates – Service des Sports Détails Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Autres Lieu Butte de Plan-les-Ouates Adresse Chemin de la Butte, 1228 Plan-les-Ouates Ville Plan-les-Ouates Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Butte de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates latitude longitude 46.163654;6.117079

Butte de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plan-les-ouates/