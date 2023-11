Big Air sur la Butte Butte de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates, 24 février 2024, Plan-les-Ouates.

Big Air sur la Butte 24 et 25 février 2024 Butte de Plan-les-Ouates Big Air sur inscription

Les 24 et 25 février 2024 une piste de luge et de ski s’invite sur la Butte de Plan-les-Ouates.

Accessible à toutes et à tous dès 5 ans, cette activité ne nécessitant aucune compétence particulière promet beaucoup de fun et d’adrénaline.

La piste et son saut qui vous propulsera sur un airbag géant est accessible avec des bouées gonflables fournies sur place mais également avec des skis pour les plus téméraires.

Afin de vous faire découvrir différentes activités outdoor, des initiations de slackline et de grimpe seront également proposées durant l’ensemble du week-end.

Rendez-vous les 24 et 25 février pour un weekend de folies sur le thème des sports de glisse.

Inscriptions au Big Air

Gratuit

Inscription en ligne obligatoire pour le Big Air (attention pas d’inscriptions sur place)

Décharge parentale pour le Big Air pour les enfants entre 12 et 15 ans. Entre 5 et 12 ans, les enfants doivent être obligatoirement accompagnés par une personne majeure (+18ans)

Slackline et grimpe

Gratuit

Accès libre (sans inscription)

Dès 6 ans

Butte de Plan-les-Ouates Chemin de la Butte, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.plan-les-ouates.ch/pages/que-faire-a-plan-les-ouates/envie-de-sport/manifestations-sportives/big-air-sur-la-butte »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T17:00:00+01:00

2024-02-25T10:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

David Wagnières