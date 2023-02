Plantation d’un micro-boisement Butte de l’échangeur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Plantation d’un micro-boisement Butte de l’échangeur, 4 février 2023, Lille. Plantation d’un micro-boisement 4 février et 4 mars Butte de l’échangeur

Entrée libre

Plantation citoyenne d’une micro-forêt sur la butte de léchangeur Butte de l’échangeur rue Jean Prouvé Lille Lille-Moulins Lille 59790 Nord Hauts-de-France Bretelle fermée à la circulation

https://www.facebook.com/events/5802676043179162?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D La bretelle d’accès sera fermée à la circulation et vous pourrez venir à pieds ou à vélo. Si vous souhaitez venir en voiture, vous pouvez vous garer à proximité de la friche St Sauveur ou près du B’twin Village Le Collectif L’Arrassine organise la dernière phase de la plantation de la micro-forêt, le 4 février de 10h à 17h !

Venez planter des scions, de jeunes arbres de chêne, de saule, de bouleau, de merisier et ainsi finir la dernière strate de cette prochaine forêt.

En une journée, l’objectif est de planter 1500 arbres dans la joie, la bonne humeur et la musique !

Venez avec votre bonne humeur, des vêtements adaptés et une bêche si vous en avez, autrement l’association pourra vous en prêter une.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-03-04T17:00:00+01:00

