Butô – Retour au Mandapa – Danse contemporaine japonaise Théâtre Mandapa Paris, vendredi 5 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-05 20:30

Fin : 2024-04-05 22:00

Le Butô a vu le jour au Japon et le théâtre Mandapa fut son lieu d'éclosion à Paris…

Le Butô a vu le jour au Japon.

Le Mandapa fut son lieu d’éclosion à Paris : il a suivi ses évolutions sur plus de 20 ans et accompagné les praticiens précurseurs européens et son développement dans le panorama chorégraphique français.

Deux des pionniers ont accepté de revenir après 20 ans, pour témoigner du chemin parcouru par chacun.

Léone Cats-Baril avec « Ephémérides »

et Dominique Schmitt avec « Re – cherche »

Un voyage

Une rencontre

Une valse à plusieurs

Fouiller les traces du tourbillon d’une vie.

Deux créations conçues pour le Mandapa.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00