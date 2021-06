Busto Arsizio Busto Arsizio , Lombardie Busto Arsizio Bustofolk Busto Arsizio | Lombardie Busto Arsizio Catégorie d’évènement: Busto Arsizio

**BustoFolk**, le festival international fondé en 2001 et promu par Accademia di Danze Irlandesi – Gens d’Ys, se tient chaque année au Museo del Tessile à Busto Arsizio. La musique, la danse, la culture, l’artisanat sont les principaux ingrédients du festival.Le programme comprend également des repas à thème avec des plats irlandais et bretons. Site web : [http://www.bustofolk.it/](http://www.bustofolk.it/) Festival interceltique de la province de Varese, en Italie Busto Arsizio | Lombardie via Luigi Galvani 3, Busto Arsizio VA Busto Arsizio San Michele

2021-09-09T20:00:00 2021-09-09T23:59:00;2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T20:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T20:00:00 2021-09-12T23:59:00

