### Du 11 au 13 mars 2022 ### Dès 8 ans · 1h15 ### THÉÂTRE ### ÉLISE VIGIER · MARCIAL DI FONZO BO C’est quoi cette fumée ? Dans le couloir, là. Ça sent rien… c’est un nuage ? Je cours dans le nuage, je tombe sur une énorme locomotive à vapeur ! Dedans, il y a une fille avec des cheveux tout bouclés, et un garçon qui me tend la main. Je cours, j’attrape la main, je grimpe dans la locomotive, on va à New York ! Les paysages défilent, nous sommes… il y a plus de cent ans. Le garçon s’appelle Buster. « Buster », ça veut dire « chute spectaculaire ». – Depuis tout petit, je fais des chutes spectaculaires, mes parents m’ont appelé comme ça : « chute spectaculaire », Buster. À New York, Buster passe une audition pour devenir comédien. Il sait tout faire : jongler avec des balles, des guidons de vélo, jouer du piano avec les pieds. Surtout il sait tomber sans se faire mal, valser dans les airs comme un polochon. Il fait du cinéma. Il chute de plusieurs étages, prend une façade de maison sur la tête, traverse l’écran accroché à un train. Il me donne le tournis. Il n’y a pas UN Buster ! Il y en a deux, quatre, six, cent. Ils courent, dansent, jouent au milieu de la musique et des décors en noir et blanc. **Distribution** COMÉDIE DE CAEN | Un spectacle d’Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo à partir des textes d’Agnès Desarthe, Federico García Lorca, Leslie Kaplan, Florence Seyvos, Yoann Thommerel, Tanguy Viel, Steven Wallace | Jeu : Louis Benmokhtar, Pierre Bidard, Samy Caffonnette, Michèle Colson, May Hilaire | Scénographie et peintures : Catherine Rankl | Musique : Étienne Bonhomme | Costumes : Pierre Canitrot | Perruques et masques : Cécile Kretschmar | Marionnettes : Kiké Gómez Bastias | Chorégraphie : Jim Couturier | Cascades et mouvements : Mickaël Le Guen | Collaboration aux lumières : Marie Hardy | Graphisme : Bells Angels | Photographie : Pascal Gely | Assistante à la mise en scène : Cécile Feuillet | Régie générale : Camille Faure, David Marain | Régie plateau : Naoual El Fannane | Régie son, vidéo : Baptiste Galais | Réalisation costumes : Charlotte Le Gal, Antoinette Magny Chapelier : ‘Mr. Chapeau’ | Régie Costumes : Maud Dufour avec l’aide de Christelle Barré | Construction du décor par les ateliers de la Comédie de Caen, sous la direction de Carine Fayola, Pierre Amaury Hervieu, Alexis Claire, Serge Tarral, Naoual El Fannane, Fred Pavageau, Bruno Banchereau, Clémentine Pignal, Jean Loison, Carine Fayola, Nina Marain, Laurent Mandonnet, Alizée Goudard, Celanie Remy Lamy, Benoit Gondouin | Assistants à la construction des marionnettes : Benoît Halder, Anna Charpentier, Alicia Quesnel, Hayat Ait Ouazzou, Vincent Bénard, Fanny Pontel, Henry Laumaille | Stagiaires : Eléonore Canard, Maya Vergnioux | Extraits de films de Fatty Arbuckle, Buster Keaton, Bob Fosse, Friedrich Murnau, Sergueï Eisenstein, Jean Epstein, Fritz Lang Production : Comédie de Caen – CDN de Normandie | Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

