“Buster Keaton, Le Mécano de la « General » ” – Festival de Saint-Céré Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: 46400

Saint-Céré

“Buster Keaton, Le Mécano de la « General » ” – Festival de Saint-Céré Saint-Céré, 1 août 2022, Saint-Céré. “Buster Keaton, Le Mécano de la « General » ” – Festival de Saint-Céré Saint-Céré

2022-08-01 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-01

Saint-Céré 46400 DISTRIBUTION

Improvisations sur l’orgue Gulliver : Henri-Franck Beaupérin Ciné-concert

Durée : 1h30 Un événement mêlant cinéma et musique improvisée ! Sur la place du Mercadial, l’orgue Gulliver déploie ses 700 tuyaux et une infinité de sonorités pour coller à la cadence effrénée du Mécano de la General, film grandiose de Keaton sorti en 1926, monument du burlesque et classique intemporel d’un génie de la comédie. Le récit haletant mêle l’humour et le suspense dans un même mouvement, et s’appuie évidemment sur les gags acrobatiques d’un Keaton devenu Buster (“casse-cou”) à force de prouesses physiques. En improvisateur de génie, Henri-Franck Beaupérin aura la lourde tâche de dompter au milieu du public deux impressionnantes machines, un véritable orgue de concert et une locomotive (The General) lancée sur les rails d’une Amérique en pleine guerre de Sécession. Le Mécano de la « General » (The General), film américain de 1926, réalisé par Buster Keaton et Clyde Bruckman. Rendez-vous des Curieux :

Visite de l’atelier du facteur d’orgues Olivier Chevron le 30 juillet, 11h, à Liourdres (sur réservation : 05 65 38 28 08). DISTRIBUTION

Improvisations sur l’orgue Gulliver : Henri-Franck Beaupérin festival Saint-Céré

Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: 46400, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Ville Saint-Céré lieuville Saint-Céré Departement 46400

Saint-Céré Saint-Céré 46400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/

“Buster Keaton, Le Mécano de la « General » ” – Festival de Saint-Céré Saint-Céré 2022-08-01 was last modified: by “Buster Keaton, Le Mécano de la « General » ” – Festival de Saint-Céré Saint-Céré Saint-Céré 1 août 2022 46400 Saint-Céré

Saint-Céré 46400