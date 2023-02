BUSTER KEATON, LA TEMPETE BURLESQUE CENTRE DES ARTS, 2 avril 2023, ENGHIEN-LES-BAINS.

CENTRE DES ARTS (L-R-20-8905L-R-20-9367L-R-20-8906) PRESENTE : ce concert. Après Buster Keaton, rires en cascades, voici une nouvelle sélection de courts-métrages du plus grand cinéaste muet, avec ce ciné-concert qui célèbre son inventivité hors-pair, son sens du rythme, la sophistication de ses gags, et sa poésie lunaire. Buster Keaton ou l’art de confronter l’imaginaire et la réalité, pour produire un comique unique en son genre. PROGRAMME • The Scarecrow / L’épouvantail, 1920, 19 min • The Blacksmith / Malec forgeron, 1922, 21 min • The Boat / Frigo Capitaine au long cours, 1921, 23 min Réalisation : Buster Keaton, Edward F. Cline, Malcolm St. Clair Interprètes : Buster Keaton, Edward F. Cline, Virginia Fox, Sybil Seely Etats-Unis / 1922 / 1h06 / muet ACCOMPAGNEMENT MUSICAL Professeur à l’école de musique d’Enghien-les-Bains, Guillaume Ménard est pianiste et compositeur, leader de ses propres projets (GM Quintet, Spøre Septet, Sloane), sideman (Orphéon de Corentin Rio, Shake Orchestra, Flow Trio), il a aussi accompagné de grands noms comme Louis Sclavis, Karl Januska, Tony Petrucciani, Roy Hargrove, Franck Agulhon… Tous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord. Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59

