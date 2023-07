Balade littéraire Bussy Varache Eymoutiers, 9 juillet 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Promenade dans les gorges de la Vienne « sur les traces d’Olivier Roche, héros du roman Gerbe baude ». Le roman est le fil conducteur du week-end consacré à Georges Magnane. Au cours de la balade des extraits du roman seront lus..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 16:30:00. .

Bussy Varache Parking du terrain de tennis

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Walk through the Vienne gorges « in the footsteps of Olivier Roche, hero of the novel Gerbe baude ». The novel is the main theme of the weekend dedicated to Georges Magnane. Extracts from the novel will be read during the walk.

Un paseo por las gargantas del Vienne « tras las huellas de Olivier Roche, héroe de la novela Gerbe baude ». La novela es el tema principal del fin de semana dedicado a Georges Magnane. Durante el paseo se leerán fragmentos de la novela.

Spaziergang durch die Schluchten der Vienne « auf den Spuren von Olivier Roche, dem Helden des Romans Gerbe baude ». Der Roman ist der rote Faden des Wochenendes, das Georges Magnane gewidmet ist. Während des Spaziergangs werden Auszüge aus dem Roman vorgelesen.

