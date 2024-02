Bussy-Jazz 4tet Rouge Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 23 février 2024.

Bussy-Jazz 4tet Rouge Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Bussy-Jazz 4tet, le groupe de Jazz de la rue Bussy l’Indien.. sort de sa réserve

Bussy-Jazz 4tet, le groupe de Jazz de la rue Bussy l’Indien.. sort de sa réserve



Ça fait quelques années que le groupe joue ensemble, et l’envie de faire entendre un extrait de notre répertoire nous a pris.



L’occasion de jouer les standards, qu’on aime, pas souvent joués, bien “groovy”… “Jeannine”, “Soon”, de beaux climats ‘To wisdom the Prize », “Never let me go”… une belle bossa peu connue “Moon and Sand” … et d’autres … au plaisir de jouer et passer un bon vendredi soir au Rouge !



Yannick CHAUVIN piano, Maurice LIBES guitare, Matteo SGARZI basse, Dimitri SUMIAN batterie EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 21:00:00

fin : 2024-02-23

Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Bussy-Jazz 4tet Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-02 par Ville de Marseille