Hergaray Bizi : foire et animations Bussunarits-Sarrasquette, 17 septembre 2023, Bussunarits-Sarrasquette.

Bussunarits-Sarrasquette,Pyrénées-Atlantiques

9h, petit déj à l’assiette. Dès 9h : expositions, marché gourmand et artisanal. Concours de fromages des producteurs de la vallée : estive et plaine. Présentation d’ovins, bovins, équins, porcins. démonstration de fabrication de fromage à l’ancienne (chaudron). jeux gonflables pour enfants. 10h, hommage à Bernat Etxepare, 1er écrivain à avoir publié en langue basque.

Dès 11h et en continu : talo-sandwichs. Journée animée par la txaranga d’Hergaray

11h, pintxo & vino : avec des produits locaux et vins d’Irouléguy, animé par les gaiteros de Baigorri. Inauguration de la scultpture en hommage à Bernat Etxepare par Piarres Erdozaincy-Etchart. Ateliers ludiques, maquillages et ludothèque.

11h30, danses avec Hergaraiko Izarrak.

13h, repas animé par Menditarrak sur résa.

17h, pelote basque et démonstration de force basque.

19h, chants Hergaray kantuz. Soirée talo animée par Kontrabanda.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Bussunarits-Sarrasquette 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9 a.m.: breakfast on the plate. From 9am: exhibitions, gourmet and craft market. Cheese competition with valley producers: mountain pastures and plains. Presentation of sheep, cattle, horses and pigs. demonstration of old-fashioned cheese-making (cauldron). inflatable games for children. 10am, tribute to Bernat Etxepare, 1st writer to have published in Basque.

Continuous talo sandwiches from 11am. Entertainment by the txaranga d’Hergaray

11am, pintxo & vino: with local products and Irouléguy wines, hosted by the Baigorri gaiteros. Inauguration of the sculpture in tribute to Bernat Etxepare by Piarres Erdozaincy-Etchart. Fun workshops, face painting and toy library.

11:30 am, dancing with Hergaraiko Izarrak.

1pm, lunch with Menditarrak (reservations required).

5pm, Basque pelota and demonstration of Basque strength.

7pm, Hergaray kantuz singing. Talo evening with Kontrabanda

9 h: desayuno bufé. A partir de las 9 h: exposiciones, mercado gastronómico y artesanal. Concurso de quesos con productores del valle: pastos de montaña y llanura. Presentación de ganado ovino, bovino, equino y porcino. demostración de quesería tradicional (caldero). juegos hinchables para niños. 10h, homenaje a Bernat Etxepare, 1er escritor que publicó en euskera.

Bocadillos de talo continuo a partir de las 11h. Animación a cargo de la txaranga d’Hergaray

11h, pintxo & vino: con productos locales y vinos de Irouléguy, a cargo de los gaiteros de Baigorri. Inauguración de la escultura en homenaje a Bernat Etxepare por Piarres Erdozaincy-Etchart. Talleres lúdicos, pintacaras y ludoteca.

11.30 h, baile con Hergaraiko Izarrak.

13.00 h, comida con Menditarrak previa reserva.

17.00 h, pelota vasca y demostración de fuerza vasca.

19.00 h, canto de kantuz de Hergaray. Velada Talo organizada por Kontrabanda

9 Uhr: Frühstück auf dem Teller. Ab 9 Uhr: Ausstellungen, Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt. Käsewettbewerb der Produzenten des Tals: Sömmerungsgebiet und Ebene. Vorführung von Schafen, Rindern, Pferden und Schweinen. Demonstration der Käseherstellung nach alter Tradition (Kessel). aufblasbare Spiele für Kinder. 10 Uhr: Hommage an Bernat Etxepare, den ersten Schriftsteller, der in baskischer Sprache veröffentlicht hat.

Ab 11 Uhr und durchgehend: Talo-Sandwiches. Tag, der von der Txaranga aus Hergaray gestaltet wird

11 Uhr, pintxo & vino: mit lokalen Produkten und Weinen aus Irouléguy, musikalisch umrahmt von den gaiteros de Baigorri. Einweihung der Skulptur zu Ehren von Bernat Etxepare durch Piarres Erdozaincy-Etchart. Spielerische Workshops, Schminken und Spielothek.

11.30 Uhr, Tänze mit Hergaraiko Izarrak.

13 Uhr, Essen mit Menditarrak (Reservierung erforderlich).

17 Uhr, baskisches Pelota und Demonstration baskischer Kraft.

19 Uhr, Gesang Hergaray kantuz. Talo-Abend unter der Leitung von Kontrabanda

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme Pays Basque