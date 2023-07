Balade dessinée Bussières Milly-Lamartine Catégories d’Évènement: Milly-Lamartine

Saône-et-Loire Balade dessinée Bussières Milly-Lamartine, 16 septembre 2023, Milly-Lamartine. Balade dessinée Samedi 16 septembre, 14h30 Bussières Sur inscription, prévoir une tenue adaptée à la promenade, matériel de dessin prêté sur place. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une balade dessinée à Bussières, organisée par le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson et le CAUE de Saône-et-Loire.

Suivez Emmanuelle Limare, paysagiste au CAUE, pour croquer et mieux comprendre le paysage de Bussières grâce à de petits jeux.

Cette animation s’adresse aux familles.

Inscriptions auprès du Grand Site de France. Bussières 1004 route de Milly-Lamartine, 71960 Bussières Milly-Lamartine 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 35 82 81 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.rochedesolutre.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 © CAUE 71 Détails Catégories d’Évènement: Milly-Lamartine, Saône-et-Loire Autres Lieu Bussières Adresse 1004 route de Milly-Lamartine, 71960 Bussières Ville Milly-Lamartine Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Bussières Milly-Lamartine

Bussières Milly-Lamartine Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/milly-lamartine/