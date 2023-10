Randonnée cyclo « tous en selle » Busserolles, 13 avril 2024, Busserolles.

Busserolles,Dordogne

Le Haut Périgord. Départ Busserolles. Une collation est proposée à la fin de la randonnée. Sortie encadrée par les membres du V.P.P.N..

2024-04-13

Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



High Périgord. Departure from Busserolles. A snack is offered at the end of the hike. Outing supervised by V.P.P.N. members.

El Alto Perigord. Salida de Busserolles. Al final del recorrido se sirve un tentempié. Supervisado por miembros del V.P.P.N.

Das obere Périgord. Start in Busserolles. Am Ende der Wanderung wird ein Imbiss angeboten. Von den Mitgliedern des V.P.P.N. betreute Ausfahrt.

Mise à jour le 2023-08-31 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin