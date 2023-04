Randonnée nocturne dinatoire, 22 juillet 2023, Busserolles.

Randonnée avec repas sur le parcours.

Tarifs : 13€, enfants moins de 10 ans 7€

Sur réservation..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hike with lunch on the way.

Price : 13?, children under 10 years old 7?

On reservation.

Caminata con almuerzo en el camino.

Precio: 13€, niños menores de 10 años 7€

En reserva.

Wanderung mit Essen auf der Strecke.

Preis: 13?, Kinder unter 10 Jahren 7?

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-02-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin