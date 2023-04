ACTION CITOYENNE 2 place de la Mairie, 22 avril 2023, Bussang.

L’association « Chez Risson le Hérisson » organise une action citoyenne de ramassage des déchets au départ de la mairie. Matériel fourni, 4 personnes maximum par équipe. Tartes flambées offertes à l’équipe la plus efficace ! Renseignements par téléphone.. Tout public

Samedi 2023-04-22 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-22 11:30:00. 0 EUR.

2 place de la Mairie Mairie de Bussang

Bussang 88540 Vosges Grand Est



The association « Chez Risson le Hérisson » organizes a citizen action of waste collection at the departure of the town hall. Equipment provided, 4 people maximum per team. Pies flambé offered to the most efficient team! Information by phone.

La asociación « Chez Risson le Hérisson » organiza una acción de recogida de residuos a partir del ayuntamiento. Material proporcionado, máximo 4 personas por equipo. Se ofrecen tartas flambeadas al equipo más eficaz Información por teléfono.

Der Verein « Chez Risson le Igel » organisiert eine Bürgeraktion zum Einsammeln von Müll, die am Rathaus beginnt. Material wird gestellt, maximal 4 Personen pro Team. Flammkuchen für das effizienteste Team! Informationen per Telefon.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES