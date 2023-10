A la découverte des Vosges bussang Bussang, 30 octobre 2023, Bussang.

A la découverte des Vosges 30 octobre – 4 novembre bussang le tarif est en fonction du quotient familial et du lieu de résidence. il reste symbolique car situé entre 24 et 32 euros les 5 jours

Le séjour « A la découverte des Vosges » a pour objectifs de faire découvrir aux jeunes âgés de 10 à 13 ans, l’histoire, la découverte de la nature Vosgienne, des ses paysages, et de ses savoirs faire (métiers artisanaux).

Ils pourront donc découvrir une partie d’un département limitrophe au leurs.

– Les jeunes pourront découvrir l’histoire des mineurs et pénétrer au cœur du réseau souterrain sur 300 m de longueur, équipés d’un casque et d’une lampe frontale, les jeunes vont vivre l’aventure des mineurs de l’époque en découvrant la galerie et ses ramifications, en observant les traces d’outils, la voie de roulage et les concrétions colorées qui se sont développées sur les restes du filon ainsi que la spectaculaire « salle de la Poutre ».

– Ils vont visiter dans les hauteurs des Vosges dans un cadre naturel d’exeption « la montagne des Lama », succomber au charme des lamas et alpaguas du parc et surtout vivrent une aventure unique en totale immersion, ils pourront approcher et même caresser ces magnifiques animaux.

– ils vont découvrir par le biais de visites et de création, le savoir faire de deux entreprises du département : la confiserie artisanale de la Bresse qui possède un savoir-faire reconnu de tous. Elle fait partie du top 15 des entreprises les plus visitées en France et l’entreprise « Pétale de bougie » où ils auront la possibilité de fabriquer leurs propre bougie parfumée, photophores et autres bougies multicolores ainsi que d’autres activités.

bussang 88540 Bussang 88540 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.meusegrandsud.fr/vivre/votre-famille/jeunesse/le-dispositif-cod-jeunes.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0602014605 »}, {« type »: « email », « value »: « jeunesse@cias.meusegrandsud.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T12:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-04T00:00:00+01:00 – 2023-11-04T15:00:00+01:00

découverte nature

Paysage Vosgien