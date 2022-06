BUSS TRIP : Wael Alkak live, Jundi Majhul & special guests Punk Paradase Paris Catégories d’évènement: île de France

BUSS TRIP : Wael Alkak live, Jundi Majhul & special guests Punk Paradase, 5 juin 2022, Paris. Le dimanche 05 juin 2022

de 20h00 à 05h00

. gratuit Entrée libre

Embarquez dans le bus vers le pays du Levant ! Un BUSS TRIP avec Wael Alkak live, Jundi Majhul & special guests BUSS TRIP pour un voyage vers l’underground arabe avec du Rap et Hip-hop, Electro et Post Chaabi suivi par un DJ set Entrée Libre Line-up : Jundi Majhul & special guests Rabab et Ibrahim? un rappeur et le premier artiste de Hip-hop en Syrie Wael Alkak live. Le projet le plus unique de la musique électronique arabe DJ set (surprise) Punk Paradase 44 Rue de la Folie Méricourt 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/4LMkpYZf4 neshamaculture@gmail.com https://fb.me/e/4LMkpYZf4 https://fb.me/e/4LMkpYZf4 https://fb.me/e/4LMkpYZf4

