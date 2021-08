Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Oise, Villers-Saint-Paul Buskers Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Le 23 octobre à 21h à la salle de spectacles Henri Salvador venez découvrir « Buskers », un groupe parisien de jazz, folk et soul dont le nom se réfère à la tradition des musiciens de rue. Les musiciens ont grandi ensemble, depuis l'adolescence, en cultivant leur passion commune pour la musique populaire du XXe siècle. Un vaste territoire devenu un terrain de jeu qu'ils continuent d'explorer, de Robert Johnson à Ray Charles en passant par les Beatles, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Bob Dylan ou encore Tom Waits. Leurs concerts sont une invitation à la redécouverte des trésors de la chanson anglophone et des musiques cousines du jazz avec une place primordiale laissée à l'improvisation et à la liberté d'interprétation. Gratuit sur réservation Tickets d'entrée obligatoires délivrés sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile – Renseignements et réservations au centre socioculturel le Trait d'union

Détails Catégories d’évènement: Oise, Villers-Saint-Paul Autres Lieu Villers-Saint-Paul Adresse Ville Villers-Saint-Paul lieuville 49.28562#2.50137