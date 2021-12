BUSINESS MODEL CANVAS CCI HAUTE-SAVOIE, 16 décembre 2021, Annecy.

CCI HAUTE-SAVOIE, le jeudi 16 décembre à 08:30

« Le modèle économique ou business model décrit les principes selon lesquels une organisation créé, délivre et capture de la valeur.» Alexandre Osterwalder. En bénéficiant de l’ambiance et de la dynamique d’un groupe : vous découvrez l’outil « Business Model Canvas* », vous l’appliquez à partir d’un cas pratique (exemple), vous l’adaptez à votre projet et vous vous exercez à le présenter, vous débriefez la séance et réfléchissez à la suite de votre parcours. A l’issue de la séance, vous repartez avec la méthode et une matrice format AO du Business Model Canvas pour pouvoir reproduire chez vous l’exercice et innover dans votre projet. * Matrice du modèle économique Nombre de places limité à 6 participants. Animé par un conseiller création de la CCI Haute-Savoie. Renseignez-vous ! PRIX Participation payante : 90 € HT

Concevez un modèle économique pertinent grâce au Business Model Canvas*, une méthode créative et ludique.

CCI HAUTE-SAVOIE 5 rue du 27ème BCA Annecy Haute-Savoie



