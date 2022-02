Business Connect Sport Tech Le MeM Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Business Connect Sport Tech Le MeM, 26 avril 2022, Rennes. Business Connect Sport Tech

Le MeM, le mardi 26 avril à 14:00

Nous vous invitons à une après-midi de speed meetings au MeM à Rennes, le mardi 26 avril 2022 à l’occasion d’un Business Connect Sport tech, que nous co-organisons avec Event Factory (start-up que nous accompagnons) et l’école Amos Business School de Rennes. Cet événement en format hybride (en présentiel ou en digital, selon votre préférence) permet des rencontres business entre professionnels du sport (start-up, grands groupes, collectivités, PME, ETI …) sans limite géographique ! Vous avez jusqu’au 27 mars pour vous inscrire, où vous trouverez également de plus amples informations sur l’événement. Programme 14:00 – 15:35 | Speed meeting – Première partie 15:35 – 16:00 | Pause 16:00 – 18:00 | Speed meeting – Deuxième partie 15:35 – 16:00 | Cocktail Dinatoire En parallèle de ce Business Connect : 14:00 – 21:00 | Tournoi de basket 3×3 Retrouvez en action sur le terrain plusieurs innovations Sport Tech 18:00 – 21:00 | Tour de l’innovation Embarquez pour une visite guidé des innovations Sport Tech Découvrez des solutions opérationnelles et innovantes destinées à changer le monde du sport. Le MeM Route de Sainte Foix La Piverdière, 35000 Rennes Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le MeM Adresse Route de Sainte Foix La Piverdière, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Le MeM Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le MeM Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Business Connect Sport Tech Le MeM 2022-04-26 was last modified: by Business Connect Sport Tech Le MeM Le MeM 26 avril 2022 Le MeM Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine