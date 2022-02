Business Connect – Santé Bien Vieillir Le Village By CA Ille et Vilaine Saint-Jacques-de-la-Lande Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Jacques-de-la-Lande

Business Connect – Santé Bien Vieillir Le Village By CA Ille et Vilaine, 29 mars 2022, Saint-Jacques-de-la-Lande. Business Connect – Santé Bien Vieillir

Le Village By CA Ille et Vilaine, le mardi 29 mars à 10:00

Patients, soignants, en établissement ou à domicile, quels enjeux et quelles solutions pour demain ? Le Village by CA et le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, vous invitent à rencontrer les entreprises innovantes de notre territoire qui peuvent vous accompagner dans vos enjeux de transformation. Programme Matinée tables rondes et animations 10h – 12h * « Patients – Seniors » * « Parcours Résidentiel Senior » * « Aidants » Cocktail déjeunatoire Après-midi Business Connect 14h – 18h PLUS D’INFORMATIONS ET LIEN D’INSCRIPTION A VENIR Phygital : Présentiel et Digital Le Village By CA Ille et Vilaine 3 Avenue Germaine Tillion, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Jacques-de-la-Lande Autres Lieu Le Village By CA Ille et Vilaine Adresse 3 Avenue Germaine Tillion, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Ville Saint-Jacques-de-la-Lande lieuville Le Village By CA Ille et Vilaine Saint-Jacques-de-la-Lande Departement Ille-et-Vilaine

Le Village By CA Ille et Vilaine Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jacques-de-la-lande/

Business Connect – Santé Bien Vieillir Le Village By CA Ille et Vilaine 2022-03-29 was last modified: by Business Connect – Santé Bien Vieillir Le Village By CA Ille et Vilaine Le Village By CA Ille et Vilaine 29 mars 2022 Le Village By CA Ille et Vilaine Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques de la Lande

Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine