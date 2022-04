Business Connect – Réduisons et Valorisons nos déchets sur nos territoires Online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Business Connect – Réduisons et Valorisons nos déchets sur nos territoires Online, 17 mai 2022, Paris. Business Connect – Réduisons et Valorisons nos déchets sur nos territoires

Online, le mardi 17 mai à 14:00

Le Village by CA PCA organise une journée de business et d’inspiration autour de “la réduction et la valorisation de nos déchets sur nos Territoires” en partenariat avec Tribune Côte d’Azur, Catalyses, CCI Nice Côte d’Azur, French Tech Côte d’Azur et ses 4 territoires, la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, l’UPE06, le Réseau Entreprendre Côte d’Azur, le Crédit Agricole PCA, Wynd, Malongo… Rendez-vous business l’après-midi entre 14h00 et 17h30. Entreprises, Collectivités, Associations, Startup, vous avez des solutions ou des besoins en matière de prévention, réglementation, réduction et/ou valorisation des déchets ? Participez aux rendez-vous business ! Inscrivez-vous avant le 2 Mai 2022 et créez votre espace de présentation avec choix de vos créneaux disponibles sur notre plateforme Du 02/05/2022 au 15/05/2022 : Début des matchings entre inscrits pour établir les plannings de rendez-vous. Choisissez les entités que vous souhaitez rencontrer. Organisé par Le Village by CA PCA Online web Paris Paris 13e Arrondissement Paris

2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T17:30:00

