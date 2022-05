Business Connect – Environnement, Aménagement, Impact Online, 10 mai 2022, Paris.

Business Connect – Environnement, Aménagement, Impact

Online, le mardi 10 mai à 09:00

Acteurs de l’environnement, découvrez les solutions innovantes de demain ! ? Le mardi 10 mai, ? Formule 100% digital ? Des rencontres et des échanges de qualités. Si vous êtes acteur de l’environnement ou de l’aménagement et êtes en quête d’innovation, venez #découvrir des start-up aux solutions #innovantes autour des thèmes suivants : ? #Environnement : énergie verte, zéro déchet, RSE … ? #Aménagement : prévention des risques, construire ensemble le territoire de demain … ? #Impact : économie circulaire, développement durable, innovation … ? Acteurs de l’environnement et #start-up innovantes n’hésitez plus et Co-organisation : Le Village by CA Morbihan et Le Village by CA Brie Picardie.

Organisé par Les Villages by CA Morbihan et Brie Picardie

Online web Paris Paris 13e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T17:00:00