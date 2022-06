Bushi, 22 octobre 2022, .

Bushi



2022-10-22 – 2022-10-22

15 17 Bu$hi est un artiste lyonnais originaire de la Réunion membre du collectif Lyonzon et du groupe Saturn Citizen avec qui il forme un duo au côté de Mussy.



Son style se définit par un mélange de trap au 808 saturé, de balade cloud mélodieuse ou encore de 2-step comme on peut le voir sur « Qatari », tout cela agrémenté d’une technique d’écriture très découpée, qui peut l’amener parfois à poser sa voix sur des instrumentales plus Boom-Bap comme sur « Beach House ».



A ce jour Bu$hi a sorti, en plus des projets avec Lyonzon et de sa tape avec Saturn Citizen, deux projets éponymes « Bu$hi » et « Bu$hi 1.5 » auquel s’est ajouté dernièrement le nouvel opus de cette série de mixtape « Bu$hi 2 ». Parmi ses derniers visuels sortis, « Mistral » et « Qatari » illustrent bien l’identité de l’artiste qui se définit par une esthétique très léchée et pointue autant dans l’image que dans le style.

Bu$hi en concert à Marseille à L’Affranchi le 22 octobre.

