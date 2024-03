BUSH ‘ ASTRO Centre Loireole Pierrefitte-ès-Bois, dimanche 11 août 2024.

BUSH ‘ ASTRO dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 11 et 16 août Centre Loireole 534 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-11T08:00:00+02:00 – 2024-08-11T08:30:00+02:00

Fin : 2024-08-16T18:00:00+02:00 – 2024-08-16T18:30:00+02:00

Activités

Vous faites partie de l’équipage d’une expédition qui visite un lieu inconnu. Votre mission : découvrir ce lieu et ses conditions de vie afin de savoir s’il est viable ou non.

Deux intervenants spécialisés Bushcraft et Astronomie seront présents tout le séjour pour initier les enfants aux activités de pleine nature et à la science.

De nombreux thèmes peuvent être abordés : se repérer, s’orienter, s’organiser en groupe, comprendre des phénomènes physiques, le feu, la gravitation, observation de la carte du ciel, la vie sauvage, trianguler une position, …

Profiter du coin veillées et pourquoi pas faire une nuit à la belle étoile.

* Bush craft : L’ensemble des choses à savoir et possible à faire dans la Nature pour y vivre et survivre en exploitant de manière respectueuse l’environnement

Autres activités possibles

Les jeunes pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer à la pétanque, jouer au ping-pong, au baby-foot, profiter du skate parc, du mini-golf, du city stade et de la piscine.

Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées….

Centre Loireole 45360 PIERREFITTE ES BOIS Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cigalesetgrillons.com »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@cigalesetgrillons.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238421515 »}]

sciences astronomie